«Опаздываете на рейс? Не паникуйте!»: россиянам раскрыли план действий при риске не попасть на самолет

При опоздании на рейс следует зарегистрироваться на него по пути в аэропорт онлайн. Это можно сделать через мобильное приложение или сайт авиакомпании, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В случае, если пассажир летит без багажа, нужно распечатать посадочный талон в терминалах самообслуживания в аэропорту.

При серьезном опоздании категорически не рекомендуется сдавать багаж в багажное отделение, поскольку его прием прекращается сразу после закрытия регистрации. В такой ситуации лучше оставить чемодан провожающим или воспользоваться услугой камеры хранения.

Также специалисты рекомендуют сообщать сотрудникам авиакомпании о своем опоздании, даже если кажется, что время уже упущено. Всего одна минута может иметь решающее значение для возврата стоимости тарифа или сохранения обратного билета.

Отдельно рекомендуется уточнить возможность перебронирования на другой рейс — многие авиакомпании идут навстречу в таких ситуациях.

Эксперты также напоминают об универсальных правилах: нужно приезжать в аэропорт заранее, избегать коротких стыковок между рейсами и внимательно следить за временем, проведенным в терминале.

В случае задержки рейса по вине авиакомпании в первую очередь необходимо рассчитывать на собственные финансовые средства, поскольку процесс получения талонов на питание может занять значительное время.

