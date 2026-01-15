Опаздывать разрешено: в карельском поселке школьник получил особое право из-за волков на дороге

В Карелии местные власти пошли на беспрецедентную меру: десятикласснику из поселка Чалны разрешили приходить на занятия ко второму или третьему уроку из-за опасности встречи с хищниками на пути в школу. Об этом сообщает издание 78.ru.

Проблема возникла после того, как у семьи сломался автомобиль, на котором мать возила подростка. Дорога, по которой вынужден идти ребенок, находится в аварийном состоянии, а ее ремонт, предписанный судом к 24 декабря 2024 года, так и не был проведен. Мать школьника заявила, что власти сослались на отсутствие средств в бюджете для выполнения судебного решения. Также она рассказала, что администрация предлагала найти водителя для доставки мальчика до школьного автобуса, но не смогла определить источник финансирования этой услуги, сославшись на невозможность ее организации.