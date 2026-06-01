Опекун умершего в Красноярске выпускника добивается независимой экспертизы лечения

Опекун умершего накануне последнего звонка красноярского выпускника не согласился с заключением врачей и намерен инициировать независимую экспертизу качества оказанной подростку медицинской помощи. Как сообщает NGS24.RU , Данила, двоюродный брат и попечитель погибшего, готовит официальную жалобу в страховую компанию — соответствующие документы уже находятся в распоряжении редакции.

Опекун просит проверить, насколько своевременными и соответствующими клиническим рекомендациям были действия медиков городской больницы № 20 и федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Отдельно он настаивает на оценке решения, принятого 21 мая, когда подростка осмотрели, но в стационар не госпитализировали.

По словам Данилы, в тот день кардиолог федерального центра изучила результаты обследований, сняла электрокардиограмму и сообщила, что потребуется операция. При этом, как утверждает опекун, в медучреждении заверили: квоту на хирургическое вмешательство оформят к концу июня. Однако краевая прокуратура ранее информировала, что операцию планировали лишь на сентябрь. Точную причину смерти брата, по словам Данилы, семье так и не назвали. Спустя пять дней после консультации, 26 мая, подросток скончался во дворе собственного дома.

Опекун хочет, чтобы эксперты выяснили, соответствовали ли действия врачей утвержденным стандартам, обоснованно ли была отложена госпитализация и не нарушили ли медики маршрутизацию пациента. Кроме того, он просит проверить достоверность сведений о якобы предпринимавшихся попытках связаться с ним накануне трагедии.

Данила особо подчеркнул, что ни в каких врачебных рекомендациях не содержалось запрета на физическую активность, передвижение или указания соблюдать строгий постельный режим. Именно поэтому, пояснил он, подросток и отправился на последний звонок.