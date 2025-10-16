Оперативная группа Серпухова выполнила 266 поручений по благоустройству с весны

В подмосковном Серпухове продолжается системная работа оперативной группы по контролю за благоустройством городского округа. Специалисты каждую неделю выходят на рейды, проверяя как центральные, так и периферийные территории муниципалитета. С особым вниманием относятся к адресам, указанным самими гражданами через «Центр управления регионом».

Группа занимается мониторингом территорий, помогая поддерживать порядок в округе. С весны 2025 года группой выдано 328 конкретных поручений, из которых 266 уже исполнено. Еще 57 находятся в стадии активной реализации. Основные направления работ включают качественную уборку дворовых территорий, содержание дорожного полотна и комплексное благоустройство общественных пространств.

Отметим, что специалисты не только фиксируют нарушения, но и лично общаются с жителями Серпухова, что позволяет глубже понять суть проблем и находить для них наиболее эффективные решения. Глава городского округа Алексей Шимко подчеркнул, что планомерная работа группы будет продолжена для поддержания порядка на всей территории муниципалитета.