Оперативная реакция на фронтовую просьбу: в Городском округе Пушкинский передали гуманитарную помощь для участника СВО

В Городском округе Пушкинский после обращения матери военнослужащего в ходе «выездной Администрации» на специальной встрече с главой Максимом Красноцветовым для участника специальной военной операции передали гуманитарную помощь.

Мама мобилизованного участника СВО посетила «выездную Администрацию». Ирина Александровна передала просьбу сына. В администрации оперативно отреагировали на запрос.

В субботу, 24 января, состоялась церемония передачи гуманитарного груза, включавшего рации и электрогенераторы, матери военнослужащего — участника специальной военной операции. В событии участвовали глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, председатель местной Общественной палаты Алексей Селеменев, а также депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Встреча прошла в ходе реализации непрерывной программы социального сопровождения военнослужащих СВО и членов их семей.

«В округе продолжается системная работа по поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Мы находимся в постоянном контакте с семьей военнослужащего и продолжим оказывать всю необходимую помощь», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Участника СВО поддерживает не только его мама Ирина Александровна, но четырехлетняя дочь.