Оперативный штаб по вопросам отопления провели в администрации Подольска

Так, специалисты вместе с заместителем главы администрации городского округа Романом Рязанцевым обсудили работу муниципальных котельных и подачу теплоснабжения. После решения ряда проблем, не было зафиксировано обращений горожан о нарушении в подаче тепла, однако ситуацию продолжают держать на контроле: вести мониторинг, координировать работу бригад и оставаться на связи.

Также представители администрации муниципалитета напомнили, что жители могут обратиться с вопросами или жалобами по служащим телефонам:

⁣⁣- 8 (496) 754-75-36 — АДС МУП «Подольская теплосеть»; ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

- 8 (496) 750-00-50 — АДС МУП «УК Подольск»; ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

- 8 (496) 755-57-98 — ЕДДС администрации.