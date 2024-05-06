Свыше 350 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

Лесная охрана Подмосковья провела свыше 350 патрулирований за неделю, чтобы проконтролировать соблюдение законодательства на территории лесного фонда региона.

За это время было зафиксировано почти 170 нарушений, более семидесяти из них касались несоблюдения правил пожарной безопасности, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, слова которого приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Также было зафиксировано сорок пять нарушений санитарной безопасности и семнадцать фактов самовольного занятия лесных участков. Всего составлено девяносто восемь протоколов.

Вместе с лесной охраной в рейды выходили полицейские, сотрудники МЧС и органов местного самоуправления, волонтеры, общественные инспекторы и представители казачьих обществ, добавил глава областного Минсельхозпрода.

В большинстве своем жители региона спокойно реагировали на замечания и просьбы не разжигать огонь в неположенных местах, отметил Владислав Мурашов, но были случаи, когда патрульные группы сталкивались с агрессией. Так, в Подольском лесничестве нетрезвый мужчина, который жарил шашлыки под кронами деревьев, угрожал правоохранителям физической расправой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам контролировать ситуацию с лесными пожарами в Московской области.