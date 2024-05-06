Студенты-волонтеры из Бронниц помогли изготовить окопные свечи для бойцов СВО

Студенты Автомобильно-дорожного колледжа Бронницкого городского округа провели мастер-класс «СВЕЧА ДЛЯ СОЛДАТА» для Братства православных следопытов Троицкого Храма села Заворово. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Так, студенты помогли ребятам изготовить окопные свечи, которые будут переданы бойцам, участвующим в специальной военной операции. Все вместе они старательно вырезали картон, скручивали его и заливали парафином. За несколько часов было изготовлено более сотни окопных свечей.

«Мы очень рады, что можем внести свой вклад в поддержку наших солдат. Эти свечи помогут им согреться и осветить окопы», — рассказала одна из студенток, принимавших участие в мастер-классе.

Отмечается, что акция «Тепло для героя» продолжается. Студенты Автомобильно-дорожного колледжа планируют изготовить еще несколько партий окопных свечей и передать их на фронт.