Подготовку объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 Мая провели в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Все объекты памяти Великой Отечественной войны в Подмосковье готовы к празднованию Дня Победы в 2024 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В ведомстве уточнили, что в рамках проведения работ специалисты привели в порядок места, посвященные военным сражениям, а также провели ремонт и покраску памятников, ограждений и малых архитектурных форм. Помимо этого, рабочие провели проверку работоспособности и ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.