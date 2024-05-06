Подготовку объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 Мая провели в Подмосковье

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.