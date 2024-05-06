В ходе осмотра техники совхоза Головково в Наро-Фоминском округе неисправностей не выявлено
Фото: [пресс-служба администрации г.о Наро-Фоминска]
Сотрудники совхоза Головково готовятся к старту полевых работ. На предприятии провели технический осмотр специализированных машин и тракторов.
Подобный осмотр проходит каждый год в весенний период времени.
К работам допускают только проверенную технику, ведь от ее исправности зависит жизнь и здоровье сотрудников, а также темп и качество работ.
В нынешнем году было проверено более 30 единиц техники.
В рамках проверки эксперты оценили работоспособность осветительных приборов и предупреждающего сигнала, исправность тормозных устройств.
Особое внимание также уделили ведению документоведения на предприятии и наличие водительских прав с той категорией, которая позволяет водителям управлять сельскохозяйственной техникой.
В ходе осмотра исправности выявлены не были. С площадки техосмотра технику направят работать в поля.
Совхоз Головково многие годы остается одним из передовых сельхозпредприятий предприятий Наро-Фоминского городского округа. Этому способствует слаженная работа коллектива и исправность современной техники.