Подмосковные росгвардейцы поучаствовали в сборе гумпомощи для бойцов СВО

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации, сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы совместно с кадетами военно-патриотического движения «Гвардейская смена» присоединились к акции «Своих не бросаем», в ходе которой были собраны продукты, медикаменты, сухие напитки, предметы первой необходимости.

Также участники акции написали письма бойцам СВО. Собранные вещи уже передали волонтерам, они доставят посылки на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников спецоперации.