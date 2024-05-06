Дрезненскую школу продолжают капитально ремонтировать в подмосковном Орехово-Зуево

На сегодняшний день строительная готовность работ по капитальному ремонту здания Дрезненской школы №1 составляет уже тридцать процентов в городе Дрезна Орехово-Зуевского городского округа. Об этом заявили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Ожидается, что в ходе запланированных работ будет обновлен фасад здания, кровля и входные группы, рабочие заменят окна и двери, а также все инженерные сети и сантехническое оборудование. Школу также ждет поставка новой мебели и оборудования. Закончить все работы планируется к началу осени.

«В 1952 году в Дрезне была открыта семилетняя школа, которую все ласково называли „торфушкой“, а с недавнего времени она закрыта на капремонт. С удовольствием приведу осенью своего внука в первый класс обновленной школы», — поделилась жительница Анна Ивановна.

Ранее стало известно, что губернатор Андрей Воробьев в ходе своей рабочей поездки в Дмитров навестил ребят с особенностями физического и интеллектуального развития, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский».