Научно-технический центр экопромышленного парка продолжают строить в подмосковном Егорьевске

В настоящий момент на территории экопромышленного парка возводится здание научно-технического центра (НТЦ), в котором для резидентов ЭПП будут предусмотрены лабораторно-производственные и офисные помещения, а также конгрессно-выставочная зона. Также на территории комплекса будут располагаться объекты основной инфраструктуры: сети электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и утилизации.

Ожидается, что реализация данного проекта позволит создать восемьдесят рабочих мест для жителей Егорьевска и ближайших муниципалитетов. Окончание строительства и введение комплекса в эксплуатацию планируется весной следующего года.

Напоминаем, что экопромышленный парк в Московской области — один из семи экопромышленных парков, строящихся в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла». На его территории планируется размещение производств по утилизации и переработке вторсырья объемом около 80 тысяч тонн в год.

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