Житель Каширы убил мать топором и пытался зарубить брата

В Подмосковье будут судить 43-летнего жителя Каширы, который обвиняется в убийстве матери и покушении на убийство брата, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в конце января в одной из квартир. Мужчина ударил мать топором. Женщина скончалась на месте.

После этого обвиняемый попытался убить брата. Он стал наносить ему удары топором, но родственник смог оказать сопротивление. Тогда злоумышленник решился сбежать. Он выпрыгнул с третьего этажа, однако получил травмы и попал в больницу.

В надзорном ведомстве уточнили, что дело по существу рассмотрит Каширский городской суд.

Ранее сообщалось, что житель Московской области получил восемь лет колонии за убийство знакомого.