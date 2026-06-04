Оператор сменился, мусор остался: как Прохладный в КБР три месяца утопает в отходах

Жители города Прохладный в Кабардино-Балкарии заявляют, что утопают в мусоре: отходы не вывозят уже несколько месяцев, а многочисленные жалобы не дают результата. Ситуацией заинтересовалась « Лента.ру ».

По словам горожан, после смены регионального оператора — с 15 мая в республике работает «Экотехпром» — принципиальных улучшений не произошло. Мусор копится как минимум три месяца, и люди опасаются вспышек инфекций. Ранее, в августе 2025 года, более 7400 жителей подписали петицию с требованием разорвать договор с прежним оператором «Экологистика» и выбрать нового. Однако проблема осталась, причем характерна она не только для Прохладного, но и для других населенных пунктов республики, включая Нальчик.

Местные жители рассказывают, что чиновники отделываются дежурными ответами, реальных мер не принимается. Люди требуют перерасчета платежей за коммунальную услугу. В администрации КБР ранее отчитывались о закупке бункеровозов для вывоза твердых коммунальных отходов, однако горы мусора на улицах Прохладного говорят об обратном.