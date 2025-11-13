Операторы 112 в Кашире приняли 90 тысяч вызовов с начала года

Городской округ Кашира столкнулся с ростом числа экстренных обращений: за 10 месяцев этого года операторы Системы-112 приняли почти 90 тысяч вызовов. Эта цифра на 11 тысяч превышает показатели прошлого года, что демонстрирует возрастающую нагрузку на службу спасения.

Работу ключевого узла безопасности – Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) – лично проверил глава округа Роман Пичугин. Именно сюда стекаются все сигналы о чрезвычайных происшествиях, и отсюда координируются действия всех экстренных служб, включая водно-спасательную станцию. В условиях растущего потока вызовов 30 сотрудников ЕДДС ежедневно работают на пределе возможностей. Их задача – не просто принять звонок, а оказать экстренную психологическую помощь людям в критических ситуациях, оставаясь собранными и профессиональными. Это колоссальная психологическая нагрузка, которая часто остается «за кадром».

В ходе визита Роман Пичугин вместе с директором службы Сергеем Медведевым обсудили не только оперативные вопросы, но и условия работы диспетчеров. Глава округа заверил коллектив в постоянной поддержке, подчеркнув, что комфорт и уверенность самих операторов – это ключевой ресурс для выполнения их жизненно важной миссии. Эта проверка высветила простую истину: пока в городе спят, 30 человек несут вахту, и от их выдержки зависят жизни и покой десятков тысяч.