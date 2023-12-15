Операция «Елочка» стартует на территории Подмосковья

Уже на следующей неделе на землях лесного фонда, там, где растут хвойные молодняки, подмосковные лесничие будут осуществлять работу в рамках операции «Елочка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.

Ожидается, что будет усилена лесная охрана и увеличена кратность патрулирований. В рейды отправятся мобильные группы, состоящие из представителей лесной охраны, правоохранительных органов, администраций городских округов и общественные лесные инспекторы. Также будет организовано дежурство на стационарных постах.

Напоминаем, что за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф. А если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, то нарушителя ждет уголовная ответственность.