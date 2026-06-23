Забил до смерти за слово: ростовчанин получил 9 лет колонии за расправу над 71-летней матерью

Ростовская область потрясена жестокостью, которую проявил 41-летний сын в отношении собственной матери: он забил ее до смерти за одно лишь замечание о том, что она устала от его пьянства и безработицы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия развернулась вечером в подъезде многоэтажки. Мужчина распивал алкоголь с сожительницей, когда 71-летняя пенсионерка попыталась урезонить сына — сделать замечание. Ответом стал удар, толчок на лестнице, падение на бетонный пролет, а затем избиение во дворе. По словам свидетелей, женщина кричала, звала на помощь, но соседи не вмешались, лишь вызвали полицию и скорую. Когда медики прибыли, пенсионерка была уже в критическом состоянии — множественные травмы, переломы и кровоизлияния не оставили шансов.

Задержанный даже не пытался скрыться. Следствие быстро восстановило картину, а показания сожительницы и записи камер стали решающими. На суде подсудимый пытался оправдаться, называя произошедшее несчастным случаем, но улики говорили об умышленном нападении с особой жестокостью.

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