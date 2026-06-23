Выплаты до 217 тыс. рублей: 182 семьи взяли детей под опеку в Нижегородской области

В Нижегородской области с самого начала 2026 года сразу 182 семьи решились на важный и ответственный шаг — стать приемными родителями. Все они уже получили положенные единовременные выплаты от регионального Отделения Социального фонда, что стало ощутимой финансовой поддержкой на старте этого непростого пути. Ключевое условие для получения помощи неизменно: усыновители, опекуны или попечители должны быть гражданами России и постоянно проживать на ее территории, государство четко соблюдает этот критерий, чтобы поддерживать именно свои семьи. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Сумма выплаты напрямую зависит от обстоятельств. На ребенка младше восьми лет размер пособия составляет около 28,5 тыс. рублей, и, если в семью берут сразу нескольких малышей, деньги начисляются на каждого из них. Однако есть и повышенная планка: при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше восьми лет или же братьев с сестрами (когда разлучать их нельзя) выплата вырастает до внушительных 217 тыс. рублей. Эта градация заложена законодательно, чтобы учесть повышенные финансовые нагрузки и сложности, с которыми сталкиваются родители в таких случаях.

Чтобы получить деньги, приемным родителям достаточно подать заявление в клиентскую службу или МФЦ, приложив лишь копию судебного решения об усыновлении. Остальные необходимые справки и бумаги сотрудники Соцфонда запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия — это избавляет людей от беготни по кабинетам. Те, кто предпочитает современные каналы, могут воспользоваться порталом Госуслуг или отправить документы обычной почтой, главное — уложиться в строгий срок: заявление следует подать не позднее полугода со дня вступления решения суда в силу или с момента заключения договора о передаче ребенка в семью. Пропуск этого периода, к сожалению, лишает права на выплату, поэтому оперативность здесь играет решающую роль.

Ранее сообщалось, что более 800 детей-сирот обрели семьи в Московской области с начала 2026 года.