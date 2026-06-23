Чеботина призналась, что вечно опаздывающие люди выводят ее из себя

Российская певица Люся Чеботина рассказала, что ее довольно сложно вывести из себя, пишет Super. Такое признание артистка сделала в недавнем выпуске шоу «Импровизаторы».

Сама Люся заявила, что раздражающих ее людей не существует. При этом в профессиональном плане певица скептически относится к опозданиям — это единственное, что выводит ее из равновесия на работе.

Интересно, что, по словам Чеботиной, маргиналы и безработные вызывают у нее умиление, а не негатив. Она считает, что эти люди достойны понимания и снисхождения.

Артистка сделала еще одно интересное признание. Оказывается, она мечтает быть как Прохор Шаляпин. Певица заявила, что хотела бы не только получить дом на Черном море, но и не работать, а просто лежать где-то на Мальдивах и наслаждаться жизнью.

Фото: [ соцсети ]

Ранее певица Люся Чеботина сравнила себя с Мэрилин Монро и Людмилой Гурченко после хейта.