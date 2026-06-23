Рязанские школьники блеснули знаниями: 11 стобалльных результатов на ЕГЭ по математике

В Рязанской области подвели долгожданные итоги ЕГЭ по математике, и они оказались поводом для гордости. Губернатор Павел Малков в своем аккаунте в одной из соцсетей с нескрываемым удовлетворением написал, что сразу 11 одиннадцатиклассников региона сумели покорить высший порог и получить на экзамене стопроцентный результат. Об этом сообщает издание 7info .

Глава области не ограничился сухой статистикой, а лично перечислил имена всех отличников, публично признав их выдающиеся способности.

В своем обращении он адресовал теплые слова благодарности не только самим вундеркиндам, но и их родителям, а также педагогам, которые вложили в ребят силы и знания, и выразил надежду, что этот блестящий старт поможет выпускникам уверенно поступить в выбранные вузы.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе выросло число стобалльников ЕГЭ по физике.