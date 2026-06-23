Глазам больше нельзя верить: ИИ уничтожил границу между правдой и вымыслом

Обычный пользователь уже почти не способен по внешним признакам определить, создано ли изображение, видео или аудио искусственным интеллектом. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на специалиста по цифровой криминалистике Хани Фарида, изучающего подделки более 25 лет.

Фарид начал работать в этой области в 1999 году, когда цифровые фотографии только входили в обиход. Ранние подделки часто можно было распознать по неправильным теням, пропорциям, геометрии или следам обработки в метаданных. Сегодня для создания убедительного фейка достаточно текстового запроса и доступа в интернет.

Изображения уже стали почти неотличимыми от настоящих, затем к ним приблизились поддельные голоса. Теперь ту же границу преодолевает видео. Особенно трудно распознать короткие ролики продолжительностью 15–30 секунд — именно такие чаще всего распространяются в соцсетях.

Специализированные программы все еще могут находить нарушения физики, освещения и движения. Однако проверка нередко занимает около часа, а за это время ролик успевает собрать миллионы просмотров.

Самой опасной Фарид считает не отдельную подделку, а потерю общего представления о реальности. Люди все чаще спорят уже не о взглядах и оценках, а о том, происходило ли событие вообще.

По его словам, без общей фактической основы невозможно принимать судебные, политические и международные решения. При этом отсутствие найденных следов монтажа еще не доказывает подлинность файла — оно означает лишь, что специалисты пока не обнаружили признаков фальсификации.