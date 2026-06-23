Спасительный смех: психологи доказали, что «батины шутки» снижают стресс и продлевают жизнь

Американские психологи Пол Дж. Сильвия и Мэриэл И. Бернетт совершили открытие, которое обрадует всех любителей каламбуров: «батины шутки» — тот самый простой юмор, от которого дети закатывают глаза, — на самом деле укрепляют здоровье и связи между поколениями. Об этом сообщает The New York Post.

Психологи пояснили, что именно простота таких шуток делает их такими эффективными: они понятны всем, не требуют контекста и редко вызывают недопонимание, а значит — чаще приводят к искреннему смеху. А смех, в свою очередь, не просто улучшает настроение, а буквально перезагружает нервную систему, снижая тревожность и даже укрепляя иммунитет. Авторы работы уверены, что регулярный обмен такими шутками между поколениями — это доступная и бесплатная терапия для всей семьи.

К выводу присоединилась философ и эксперт по раннему развитию Жаклин Хардинг. Она назвала юмор основой для здорового формирования личности и мощным инструментом естественной борьбы со стрессом. По словам Хардинг, когда ребенок смеется над отцовской «байкой», в его мозге запускаются сложнейшие процессы обучения и установления социальных связей, а родители получают эмоциональную разрядку. Такой обмен смехом, по ее мнению, важнее любых развивающих методик.

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