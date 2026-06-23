Акула, которая может гулять по суше? Новый вид поймали руками прямо на берегу

Ученые из Австралии отправились изучать акул в воды Тихого Океана, но случайно обнаружили совершенно новый вид. Рыбу, способную передвигаться по суше при помощи плавников, поймали руками у юго-восточного побережья Папуа — Новой Гвинеи, пишет AOL со ссылкой на исследование в Journal of the Ocean Science Foundation.

Первой необычную акулу заметила аспирантка Университета Саншайн-Кост Джесс Блейкуэй. Ее насторожили белые штрихи на коричневом теле: они сильно отличались от леопардовых пятен, характерных для местных эполетовых акул.

Рыбу поместили в емкость с морской водой, измерили и взяли образцы крови и тканей. За следующие две ночи исследователи увидели еще 11 акул с таким же рисунком. Генетический анализ подтвердил, что речь идет о новом виде — ходячей акуле Даджен, или Hemiscyllium dudgeonae.

Название дали в честь специалиста по акулам Кристины Даджен. Местные жители называют животное «кадедекедева», что примерно переводится как «ленивая акула-собака» из-за ее неторопливой походки на четырех плавниках.

Эти небольшие хищники не опасны для человека, питаются донными беспозвоночными и во время отлива могут перебираться по мелководью между участками рифа.

Находка показала, что ареалы разных ходячих акул пересекаются сильнее, чем считалось. Теперь ученым предстоит выяснить численность нового вида и оценить, угрожают ли ему сокращение ареала обитания и активный рыбный промысел.