Не кладите лед на вентилятор: популярный лайфхак может привести к замыканию

Популярный способ охладить комнату с помощью вентилятора и пакетов со льдом, распространившийся в коротких видео в соцсетях, может закончиться ударом током. Как пишет Daily Mail, специалисты организации Electrical Safety First призвали не повторять вирусный «самодельный кондиционер».

Пользователи привязывают лед к защитной решетке вентилятора или накрывают прибор мокрым полотенцем. Когда лед тает, вода может попасть на двигатель и электрические детали. Инженер по безопасности Джузеппе Капанна предупредил, что подобные эксперименты способны привести к короткому замыканию.

Эксперты также не советуют оставлять вентилятор включенным на всю ночь. Если во время сна возникнет неисправность или начнется возгорание, человек заметит опасность слишком поздно. Тем, кто все же не может заснуть без вентилятора, рекомендуют хотя бы проверить исправность датчика дыма.

Прибор следует ставить на ровную устойчивую поверхность, вдали от прямых солнечных лучей. Вентиляционные отверстия и двигатель нужно регулярно очищать от пыли: она затрудняет работу мотора и может загореться при перегреве.

Насторожить должны гудение, поврежденный кабель, запах гари и следы износа. Перед очисткой вентилятор обязательно отключают от розетки.

Капанна также советует покупать технику у надежных продавцов и проверять, не отзывалась ли конкретная модель производителем. Желание быстро охладиться не должно превращать электроприбор в источник опасности.