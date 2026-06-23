Киев в последнее время заметно активизировал усилия по укреплению собственного влияния в структурах ООН, используя любые информационные поводы для продвижения своих интересов. Такую оценку в беседе с Pravda.Ru дал политолог Максим Бардин, член Экспертного совета организации «Офицеры России».

По его словам, украинское руководство системно наращивает давление на международную организацию, пытаясь захватить аппаратные рычаги и заручиться более мощной поддержкой в голосованиях. Поводом для дискуссии стало недавнее заявление постпреда Украины Андрея Мельника о готовности Киева к диалогу с Москвой о долгосрочном мире, но исключительно при условии прекращения огня по линии боевого соприкосновения. Дипломат также добавил, что терпение его страны небезгранично, и если Совбез сохранит выжидательную позицию, ситуация может кардинально измениться.

Бардин, однако, считает, что за этой риторикой стоят не столько реальные намерения договориться, сколько стратегический расчет. Киеву не хватает собственных рычагов воздействия, но он опирается на мощных западных союзников. Причем аналитик акцентирует: речь идет не столько о нынешней администрации Дональда Трампа, сколько о демократах, которые уже сейчас заглядывают в будущее — на выборы в Конгресс и президентскую гонку 2028 года. Именно они, по мнению эксперта, лоббируют интересы Украины в штаб-квартире ООН, используя текущий кризис как инструмент давления на оппонентов внутри США.

По мнению политолога, все же, несмотря на поддержку европейских стран, не всегда удается продавить нужные решения — Вашингтон уже демонстрировал отказ поддерживать некоторые резонансные инициативы Киева, что создало дипломатические сложности. В этой связи ультиматумы о необходимости прекращения огня становятся для украинской делегации всего лишь способом принудить других участников к нужным голосованиям. Бардин подчеркивает, что за десятилетия США выстроили тонкую систему контроля над аппаратом ООН, насытив его кадрами, прошедшими западные образовательные программы, поэтому говорить о подлинной независимости этой площадки сегодня уже некорректно.

Он резюмировал, что ситуация усугубляется тем, что международные структуры все чаще устраняются от активного посредничества, оставляя стороны конфликта наедине с проблемами. Москва, в свою очередь, продолжает настаивать на необходимости устранять фундаментальные противоречия, которые западные партнеры предпочитают игнорировать. Последние сигналы Кремля, включая жесткий ответ на кулуарные инициативы, лишь подтверждают, что ультимативная политика в данном случае не работает, а попытки переложить ответственность на Совбез только усиливают раскол внутри самой организации.

Ранее сообщалось, что США призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров.