Операция «Суровое наказание»: что известно об атаке Ирана на Израиль к этой минуте

Иран вечером в пятницу, 13 июня, приступил, ка и обещал ранее в ответ на недавнее нападение Израиля, к реализации операции «Суровое возмездие» и выпустил в направлении еврейского государства несколько сотен баллистических ракет, о чем сообщает агентство IRNA.

Как сообщает израильский телеканал 13, по всей территории страны прозвучал сигнал воздушной тревоги. Есть информация о пострадавших среди гражданского населения. В Рамат-Гане были разрушены несколько зданий.

«Атака продолжается. По территории Государства Израиль были выпущены десятки ракет», — сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Корпус стражей исламской революции Ирана предупреждает Израиль о возможных последствиях атаки на объекты энергетической инфраструктуры. В случае нападения на такие объекты в Израиле, Тегеран оставляет за собой право ответить симметрично.

Последние подробности атаки Ирана на Израиль:

В иранских средствах массовой информации появилась информация об атаке на командный пункт Армии обороны Израиля в Кирье, где находились высокопоставленные военные и политические деятели Израиля;

Израиль подвергся новой атаке со стороны Ирана;

Было выпущено более трёхсот ракет. По предварительным данным, зафиксировано несколько попаданий. Точная сумма ущерба пока не установлена;

Иран совершает авианалёты на ядерный объект в Димоне — Shia News;

Вторично атаке подверглось здание Министерства обороны Израиля, как сообщает агентство IRNA;

В Израиле возникли серьезные проблемы с электроснабжением;

Вооружённые силы США принимают участие в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, как сообщает корреспондент Axios, ссылаясь на информацию от израильских официальных лиц.