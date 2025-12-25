Оперштаб Анапы нашел виновного в появлении тараканов на видео с детским подарком

В оперативном штабе Краснодарского края предположили, что тараканы, появившиеся в детском подарке в детсаду Анапы и ставшие героями скандального видео в соцсетях, могли быть созданы с помощью нейросети. Комментарий по этому поводу был опубликован в телеграм-канале штаба.

В сети интернет активно обсуждается видео и связанные с ним сообщения о том, как жительница Анапы, открыв новогодний презент, врученный ребенку в детском саду, обнаружила внутри насекомых. Женщина, как сообщается, оперативно уничтожила тараканов, которые высыпались вместе со сладостями. Первоначально в публикациях в социальных медиа указывалось, что подобный случай имел место в Нижнем Новгороде.

По информации оперативного штаба Кубани, специалисты провели анализ видеоматериала, используя как российские, так и зарубежные ресурсы, чтобы определить наличие следов использования генеративных нейросетей. Полученные данные свидетельствуют о высокой вероятности того, что видео является подделкой.

В качестве основных признаков фальсификации выделяется то, что видео представляет собой комбинацию реальных кадров и добавленных цифровых элементов. Предполагается, что для интеграции объектов или применения AR-фильтров были использованы инструменты на основе искусственного интеллекта.

Указывается, что видео содержит нарушения физических законов: при контакте насекомые исчезают без следа или разрушаются, не оставляя повреждений на поверхностях. Кроме того, у тараканов на видео отсутствуют тени, и их поведение выглядит аномально. Оперативный штаб утверждает, что характерная «прерывистость» движений и их траектория типичны для результатов работы современных простых генеративных моделей.

Также подчеркивается, что, по сведениям администрации Анапы, все подарки проходят проверку на соответствие заявленному наполнению, и жалоб на их качество не поступало. В детском саду принесли извинения матери и ребенку и предоставили дополнительный подарок.

