Оперштаб Белгорода опроверг информацию о комендантском часе, призвав не реагировать на укрофейки

Ранее подписчики в соцсетях начали жаловаться на массу распространяемой в пабликах информации о том, что в Белгородской области властями якобы уже введен или будет вводиться комендантский час.

На это отреагировали в оперштабе Белгорода, призвав жителей региона на на странице губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте» не верить подобным фейкам.

«Наш регион ежедневно подвергается информационным атакам со стороны Украины», — напомнили в оперштабе.

Жителям региона в очередной раз напомнили, что не стоит реагировать на провокации, а необходимо доверять информации, которую распространяют официальные источники.

Накануне Белгородская области трижды за сутки подверглась атакам со стороны ВСУ. Последний вражеский беспилотник был ликвидирован ПВО в небе в 20:15 мск 29 марта.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.