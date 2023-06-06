Оперштаб: Белгородская область «чиста» от диверсантов

Оперативный штаб Белгородской области заявил, что продолжающиеся поступающие местным жителям звонки и СМС о действиях украинских ДРГ не являются достоверной информацией. Об этом сообщает ФАН.

Жители Белгородской области получают звонки от злоумышленников. По их словам, в регионе развернулась сеть диверсионно-разведывательных групп. Якобы они принадлежат Вооруженным силам Украины, а сами диверсанты, переодевшиеся в ВС РФ, разъезжают на машинах по всей области.

Мошенники, представляющиеся как сотрудники МВД, призывают самостоятельно задерживать участников ДРГ. Местные жители все чаще получают от них звонки, распространяющие фейковую информацию. Таковой ее назвали сами представители области.

Незадолго до этого оперативный штаб опроверг ложные сведения касательно начала всеобщей мобилизации и введения в регионе военного положения. Они принадлежат украинской стороне, которая действует подобным образом в целях вызвать панику у мирных жителей.