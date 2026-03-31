Оплаченный отпуск внезапно потребовал дополнительных денег: в аэропорту начнут требовать доплату

Российские туристы, планировавшие поездки в Таиланд и Вьетнам, столкнулись с необходимостью доплат из-за отмены части рейсов авиакомпании AZUR air. В результате туроператоры были вынуждены пересаживать клиентов на альтернативные маршруты с пересадками, выполняемые другими перевозчиками, пишет Profi.Travel .

В частности, пассажиров переводят на рейсы Turkish Airlines и Southwind, что приводит к увеличению стоимости перелета. Так, семье из 4 человек, оформившей тур в Таиланд через компанию «Интурист», предложили доплатить 400 евро за перелет в обе стороны, несмотря на то что поездка была полностью оплачена заранее. При этом у клиентов не оказалось возможности внести дополнительные средства.

Представители туристической отрасли обратили внимание, что изменение стоимости уже подтвержденного тура считается существенным изменением условий договора. В таких случаях оператор обязан согласовать новые условия с клиентом. Если турист не дает согласия, он имеет право отказаться от поездки без штрафных санкций.

В «Интуристе» разъяснили, что путешественникам предлагается выбрать между доплатой за перелет с Turkish Airlines или переносом вылета на даты, когда доступны рейсы Southwind по сопоставимой цене. В случае отказа система может автоматически начислить штраф, однако агентство вправе инициировать процедуру его снижения, что в итоге позволяет вернуть деньги в полном объеме.

Юрист «Альянса туристических агентств» Мария Чапиковская подтвердила, что при изменении условий по инициативе туроператора клиенту должны вернуть всю сумму. Она также указала, что если туристу фактически не предлагают альтернативы без доплаты, он может согласиться на новые условия, а затем потребовать компенсацию через суд.