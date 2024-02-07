ОПМО будет сотрудничать с НКО в части наблюдения за выборами президента России

Общественная палата Московской области будет сотрудничать с общественными объединениями и НКО в части обеспечения наблюдения в период президентских выборов в России. Соответствующие соглашения были подписаны в Доме Правительства Московской области.

Со стороны палаты соглашения были подписаны первым зампредом ОПМО, руководителем штаба общественного наблюдения Татьяной Дмитриевой. Она отметила, что в регионе много избирательных участков, на которых в период выборов будут работать тысячи общественных наблюдателей.

В общей сложности, соглашения подписали одиннадцать НКО, в том числе Региональная НКА азербайджанцев Подмосковья, Адвокатская палата региона, Духовное управление мусульман области и другие организации.

В рамках подписания соглашений участники мероприятия обсудили актуальные вопросы подготовки к наблюдению за выборами.