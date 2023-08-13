Ополченцы в Сирии обстреляли базы США пятью ракетами

Как сообщается в соцсетях, под утро воскресенья, 13 августа, пять ракет попали в базу США у нефтяного месторождения Эль-Омар.

Также один снаряд поразил аэродром на американской базе Эш-Шаддади. По словам очевидцев, в настоящее время со стороны Конико видны сильные клубы дыма. К месту падения ракет мчатся кареты скорых, над территорией барражирует вертолет.

Есть ли какие-то потери среди военных или технике - не сообщается. Американская сторона пока не подтвердила факт обстрела своих военных объектов в Сирии.

Ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Сообщается, что, судя по всему, обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.