Опоздавшая из-за пробок на рейс на 10 минут женщина избежала гибели при крушении борта Air India

Бхуми Чаухан, которая не успела на рейс Air India из-за дорожных заторов, чудом избежала смерти в авиакатастрофе. Об этом она сообщила в интервью телеканалу Republic TV.

Она также выразила признательность индуистскому божеству Ганпати Баппе за то, что она осталась жива. По её словам, она до сих пор не может прийти в себя от шока и поверить в то, что пробка на дороге спасла ей жизнь.

«Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это… Я совершенно опустошена, узнав о гибели людей. Меня буквально трясет», — сказала Чаухан.

В свою очередь авиакомпания Air India сообщила о том, что все 242 человека, находившиеся на борту самолёта Boeing 787 Dreamliner, разбившегося неподалёку от аэропорта города Ахмедабад в западной части Индии, погибли. Эта информация была подтверждена поздно вечером 12 июня.

«С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что при крушении Boeing 787 в Индии погибли все пассажиры и экипаж.