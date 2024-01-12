Определен идеальный состав сыпучей противогололедной смеси

По словам строительного эксперта Федора Васильева, лед лучше посыпать поваренной солью, песком или мраморной крошкой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что эти материалы абсолютно безопасны для окружающей среды и здоровья человека.

По мнению эксперта, есть несколько химических реагентов, которые растапливают лед даже при -30 °С и ниже.

Он добавил, что негативных последствий в данном случае намного больше, поскольку вещества на основе соли агрессивно воздействуют на металлы и оставляют белые следы на обуви.