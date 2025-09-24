Определенная деятельность в Сети стоила мужчине 600 тысяч рублей

Житель Камчатки осужден. Суд признал его виновным в оправдании терроризма, назначив штраф и двухлетний запрет на публикации в Сети. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на источник в УФСБ России по региону.

Житель камчатского города Елизово осужден за публичное оправдание терроризма в интернете. Согласно материалам дела, мужчина, работающий боцманом на рыбодобывающем предприятии, в мессенджере выражал поддержку украинскому праворадикальному движению и одному из его активных участников.

Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа размером 600 тыс. руб. Помимо денежного взыскания, суд ввел ограничение на деятельность, связанную с публикацией материалов в интернете, сроком на два года.

