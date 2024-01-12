Определены места крещенских купаний в Городском округе Пушкинский

Традиционные крещенские купания состоятся в Городском округе Пушкинский в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что желающие смогут окунуться в следующие источники: в купели, расположенной в районе улицы Барская Поляна в Муранове, и на реке Уче возле родника «Ивушка» в микрорайоне Мамонтовка.

Подчеркивается, что рядом с источниками будут оборудованы раздевалки, пункты обогрева и туалеты.

Уточняется, что на местах крещенских купаний предусмотрено дежурство спасателей, медработников, сотрудников правопорядка, МЧС и Госавтоинспекции.