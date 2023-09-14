Определены наиболее бесполезные гаджеты на кухне
Фото: [©К. Дерибас/РИА Новости]
Согласно результатам опроса одной из мебельных компаний, кухонный комбайн и фритюрница — наиболее бесполезные приспособления на кухне. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Отмечается, что наиболее бесполезной вещью на кухне комбайн определили почти 40% респондентов, около трети считают ею фритюрницу, примерно 20% - яйцеварку.
Добавляется, что данные предметы всего лишь занимают лишнее место на кухне и раздражают хозяек.