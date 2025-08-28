В Российском союзе туриндустрии раскрыли особенности путешествий в бархатный сезон

Календарное лето завершается, но это не повод откладывать чемоданы в дальний угол. Как сообщил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, впереди — как минимум полтора месяца бархатного сезона с комфортной погодой, снижением цен и меньшим наплывом туристов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, теплый период продлится до середины октября, что открывает отличные возможности для отдыха как внутри страны, так и за рубежом. После 1 сентября авиабилеты и размещение в отелях становятся дешевле в среднем на 10–15%, а популярные направления освобождаются от летнего ажиотажа.

Турэксперт отметил, что среди внутренних направлений лидером остается Черноморское побережье, включая Краснодарский край и Крым. Несмотря на экологические проблемы в отдельных районах, регион показал рост турпотока на 5–8%. Открытие аэропорта в Геленджике также способствовало доступности курортов. Пользуются спросом Кавказские Минеральные Воды, горные районы Северного Кавказа для трекинга, Байкал, а также города культурного наследия — Санкт-Петербург, Казань и маршруты Золотого кольца. В выездном туризме предпочтения россиян остаются неизменными: Турция, Египет и ОАЭ возглавляют рейтинг популярности. Активно развиваются направления Юго-Восточной Азии — Таиланд и Вьетнам, а также растет интерес к Китаю благодаря безвизовому групповому режиму. Не теряют актуальности страны СНГ и Абхазия.

По его мнению, бронировать поездки на сентябрь-октябрь еще не поздно — напротив, это оптимальное время для выбора выгодных предложений. Исключение составляют лишь санатории, где стоит планировать отдых заранее. Таким образом, бархатный сезон становится идеальным временем для тех, кто ценит комфорт, разнообразие направлений и разумные цены. Это шанс продлить летнее настроение и открыть для себя новые грани путешествий без спешки и переплат.

