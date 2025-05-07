Матвиенко жестко отреагировала на угрозы Зеленского
Матвиенко: угрозы Зеленского не напугают иностранных лидеров
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Угрозы Зеленского не повлияют на решение иностранных лидеров посетить парад Победы в Москве, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она также отметила, что высказывания главы киевского режима, за которыми стоят Брюссель и Лондон, недопустимы и преступны.
Председатель СФ отметила, что высказывания Зеленского в очередной раз показали «со всей наглядностью суть его режима».
«Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния», — заключила парламентарий.
Ранее сообщалось о том, что Матвиенко раскритиковала «крайне низкие» зарплаты молодых учителей.