Матвиенко жестко отреагировала на угрозы Зеленского

Угрозы Зеленского не повлияют на решение иностранных лидеров посетить парад Победы в Москве, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что высказывания главы киевского режима, за которыми стоят Брюссель и Лондон, недопустимы и преступны.

Председатель СФ отметила, что высказывания Зеленского в очередной раз показали «со всей наглядностью суть его режима».

«Это полностью нацистская хунта, способная на любые провокации, что доказывала не раз; которая заточена только на существование в рамках военно-террористического противостояния», — заключила парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что Матвиенко раскритиковала «крайне низкие» зарплаты молодых учителей.