Определили победителей «Осеннего этапа VII сезона Серпуховской лиги интеллектуальных игр»

В стенах Гимназии № 1 Городского округа Серпухов состоялся захватывающий «Осенний этап VII сезона Серпуховской лиги интеллектуальных игр» при поддержке «Движения Первых». Мероприятие объединило более 20 команд из округа, Чехова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Интеллектуальные игры провели по основной и командной дисциплинам. Участники, среди которых взрослые, студенты и школьники разных возрастов, активно соревновались в смекалке и эрудиции. Уже известны победители увлекательной борьбы умов во всех категориях.

Так, среди взрослых тройку лидеров представили команды «Если не КОТ, то мы!», «Джентльмены Апачи» и «BULDUCK». Первый коллектив также может похвастаться золотом в общем зачете.

Также определили лучших среди студентов.

Первое место заняли «Крылья Империи» (+серебро в общем зачете), второе — «Холодильник знаний» (+бронза в общем зачете. Тройку замкнул «Научный Запас России».

Среди старших школьников и студентов 1-2 курсов колледжей места распределились следующим образом:

1 место — «Команда Пандоры» (+серебро в школьном зачете)

2 место — «Джентльмены» (+бронза в школьном зачете)

3 место — «73-я бригада»

Средние школьники (8-9 классы):

1 место — «Переборщевик» (+золото в школьном зачете)

2 место — «Культ Давида Зуева»

3 место — «Спасибо, следующий!»

Младшие школьники (7 классы и младше):

1 место — «Почти Эйнштейны»

2 место — «Сами в шоке»

3 место — «Чугун»

Победителей интеллектуальных игр наградят в мае 2025 года после завершения всех четырех этапов.

Отметим, организаторами мероприятия выступили гимназического клуба «Эрудит» и проекта «СерпЛига» Сергей Бондаренко, а также советник по воспитания Екатерина Гончарова.