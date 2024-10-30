Определили победителей «Осеннего этапа VII сезона Серпуховской лиги интеллектуальных игр»
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
В стенах Гимназии № 1 Городского округа Серпухов состоялся захватывающий «Осенний этап VII сезона Серпуховской лиги интеллектуальных игр» при поддержке «Движения Первых». Мероприятие объединило более 20 команд из округа, Чехова, Москвы и Санкт-Петербурга.
Интеллектуальные игры провели по основной и командной дисциплинам. Участники, среди которых взрослые, студенты и школьники разных возрастов, активно соревновались в смекалке и эрудиции. Уже известны победители увлекательной борьбы умов во всех категориях.
Так, среди взрослых тройку лидеров представили команды «Если не КОТ, то мы!», «Джентльмены Апачи» и «BULDUCK». Первый коллектив также может похвастаться золотом в общем зачете.
Также определили лучших среди студентов.
Первое место заняли «Крылья Империи» (+серебро в общем зачете), второе — «Холодильник знаний» (+бронза в общем зачете. Тройку замкнул «Научный Запас России».
Среди старших школьников и студентов 1-2 курсов колледжей места распределились следующим образом:
1 место — «Команда Пандоры» (+серебро в школьном зачете)
2 место — «Джентльмены» (+бронза в школьном зачете)
3 место — «73-я бригада»
Средние школьники (8-9 классы):
1 место — «Переборщевик» (+золото в школьном зачете)
2 место — «Культ Давида Зуева»
3 место — «Спасибо, следующий!»
Младшие школьники (7 классы и младше):
1 место — «Почти Эйнштейны»
2 место — «Сами в шоке»
3 место — «Чугун»
Победителей интеллектуальных игр наградят в мае 2025 года после завершения всех четырех этапов.
Отметим, организаторами мероприятия выступили гимназического клуба «Эрудит» и проекта «СерпЛига» Сергей Бондаренко, а также советник по воспитания Екатерина Гончарова.