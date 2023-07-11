Опрос: большинство поляков выступают против вступления Украины в НАТО

Лаборатория IBRiS провела социологическое исследование, выяснив как поляки относятся к перспективе вступления Украины в НАТО.

47,7% опрошенных считают, что Киеву еще рано вступать в альянс, 40% респондентов выступили за немедленное вступление Украины. Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Отмечается, что в группе противников принятия Украины в основном жители городов (71%), люди с высшим образованием (60%) и те, кто считает свое финансовое положение довольно устойчивым (57%).

Восточноевропейские страны НАТО выступают за то, чтобы уже на саммите в Вильнюсе направить Украине официальное приглашение в альянс. США и Германия готовы предоставить Киеву лишь неопределенные «гарантии безопасности».