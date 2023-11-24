Опрос: избиратели в США больше не верят в «американскую мечту»

Опрос Wall Street Journal свидетельствует о значительном снижении веры избирателей в «американскую мечту».

Только 36% подтверждают ее истинность по сравнению с 53% в 2012 году.

В исследовании подчеркиваются: многие американцы живут с ощущением, что система настроена против них. Опрос отражает разочарование в экономической и политической нестабильности.

Примечательно, что вера в «американскую мечту» особенно низка среди молодых людей, женщин и цветных групп населения, чувствующих себя ущемленными.

«Американская мечта» – национальный этос США, в который включается наличие возможности для каждого американца добиться успеха и процветания.