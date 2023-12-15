Опрос: почти половина россиян ненавидит корпоративы

46% россиян признались, что они с ужасом думают о предстоящем новогоднем корпоративе. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для аналитического центра «АльфаСтрахование».

22% считают, что со временем подобные мероприятия превратились в обязаловку, а 33% с радостью бы обменяли участие в корпоративе на денежную премию.

У многих опрошенных неприятные воспоминания о предыдущих корпоративах связаны с чрезмерным употреблением алкоголя. 14% опрошенных сказали, что им хотя бы раз в жизни пожалеть о том, что они перебрали на корпоративе, а 5% и вовсе были вынуждены уволиться с прежнего места работы, от души повеселившись на новогоднем мероприятии.

63% респондента сообщили, что на их предприятиях планируется проведение корпоратива в этом году.