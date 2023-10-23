Опрос показал, что именно россияне чаще всего покупают из-за рекламы

Рекламные вставки между телепередачами или же баннеры на улицах и в интернете практически всегда находятся в поле нашего зрения. И маркетологи делают все возможное для того, чтобы повысить продажи того или иного продукта.

К слову, это у них неплохо получается, если верить опросу, который провел сервис SuperJob. Его результатами поделилась «Газета.ру». Однако, большая часть респондентов (58%) все реже связывает покупки с влиянием рекламы. Примерно такой же процент людей считает рекламные ролики раздражительными.

Но на других они все же оказывают воздействие, и именно из-за этого россияне чаще всего покупают рекламируемые продукты питания и косметические средства. Сюда же можно отнести бытовую, аудио- и видеотехнику, а также одежду и обувь.