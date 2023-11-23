Опрос: SHAMAN, Газманов и Расторгуев возглавили список самых патриотичных музыкантов

Агентство ВЦИОМ выяснило, как россияне относятся к уехавшим за границу музыкантам и кого считают самыми «патриотичными» исполнителями.

Большинство опрошенных не одобряют решение музыкантов покинуть страну из-за несогласия с властями по поводу начала специальной военной операции. При этом 51% респондентов заявили, что «совсем не одобряют», а еще 12% – «скорее не одобряют». Поддержку уехавшим выразили 13%.

Самым патриотичным исполнителем россияне назвали певца SHAMAN (Ярослав Дронов) – 28%. 22% набрал Олег Газманов, 10% – Николай Расторгуев. Также в опросе назывались имена Юлии Чичериной, Григория Лепса, Александра Маршала, Юрия Шевчука.

Алла Пугачева возглавила список исполнителей, которые у россиян вызывают чувство стыда (25%). На последующих местах в этом опросе расположились Филипп Киркоров (13%), SHAMAN (9%) и Ольга Бузова (6%).