Опрос ВЦИОМ показал, что большая часть россиян доверяет Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса. В нем представляется рейтинг доверия политикам, а также оценка деятельности как правительства, так и самого президента.

Как выяснилось, почти 78% россиян с доверием относятся к Владимиру Путину. А 74% опрошенных одобряют его деятельность, пока он занимает пост президента Российской Федерации. К слову, российский лидер также пользуется наибольшей популярностью по рейтингу доверия (37%).

Напомним, что данный опрос проводился по телефону с мая текущего года по июль. В нем участвовали граждане страны, достигшие совершеннолетия.