Оптимизация Samsung: эксперты назвали ненужные заводские программы
XDA: владельцам Samsung посоветовали удалить заводские программы
Специалисты профильного издания XDA составили перечень предустановленного программного обеспечения на смартфонах Samsung, которое можно безболезненно удалить. Эти приложения зачастую лишь потребляют ресурсы устройства, не принося реальной пользы владельцу, сообщает Царьград.
Программы для приоритетного удаления
Редактор портала Абхишек Кумар Мишра указал на несколько сервисов, которые неоправданно занимают место в памяти гаджета. В список попал штатный браузер компании, который эксперты считают излишне перегруженным рекламным контентом. Также под критику попало приложение Samsung Members: специалисты отметили, что оно транслирует малозначимые советы и корпоративные новости, создавая лишний информационный шум. Дополнительно рекомендуется избавиться от Samsung TV Plus, так как во многих странах заявленный доступ к бесплатным каналам технически не реализован.
Освобождение памяти и комфорт работы
Помимо медиасервисов, аналитики советуют очистить устройство от официального магазина Samsung Shop, справочного раздела с рекомендациями и приложения Global Goals. Авторы исследования подчеркивают, что деинсталляция этого софта не нарушает стабильность операционной системы. Напротив, избавление от подобного «цифрового мусора» позволяет расширить доступное хранилище и делает интерфейс смартфона более отзывчивым и удобным для повседневного использования.