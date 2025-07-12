Задержан сбивший пешеходов на Бережковской набережной и скрывшийся с места водитель

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который совершил вечером в пятницу, 11 июля, наезд на пешеходов на Бережковской набережной и скрылся с места происшествия. Как сообщает SHOT, транспортное средство было обнаружено по адресу проживания лихача в 1-м Сетуньском проезде.

В момент ДТП в автомобиле находились его супруга и ребёнок. В настоящее время с ним ведут беседу сотрудники полиции.

В момент аварии водитель, нарушивший правила дорожного движения, ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения травмы получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте от восьми до десяти лет. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что прокуратура уже взяла под свой контроль произошедший на Бережковской набережной в Москве инцидент, а Следственный комитет сообщил о начале проведения проверки.