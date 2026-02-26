Опубликовано фото предполагаемого похитителя 9-летней девочки из Смоленска

В рамках расследования исчезновения 9-летней девочки в Смоленске в распоряжении журналистов оказался снимок мужчины, которого подозревают в причастности к этому преступлению. Фотография была обнародована в телеграм-канале «RT на русском» .

Как сообщил источник, в момент нахождения ребенка в квартире вместе с подозреваемым находилась его гражданская супруга. По данным следствия, женщина была осведомлена о том, что девочку удерживают против воли. В настоящий момент правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения в отношении нее.

По информации RT, состояние здоровья школьницы оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время планируется передать ребенка законному представителю — матери девочки.

Напомним, ребенок вышел на прогулку с той-терьером днем 24 февраля и не вернулся домой. Позже собаку обнаружили гуляющей без присмотра неподалеку от места жительства семьи. Сразу после получения заявления о пропаже ребенка следственный комитет инициировал уголовное производство. К поисковым мероприятиям, которые развернулись в городе, привлекли значительные силы — свыше трехсот человек, включая полицию, волонтеров и местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что фигуранту дела о похищении ребенка в Смоленске грозит арест.